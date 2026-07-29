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Бухта Продолговатая и мыс Плоский появились на карте Красноярского края

Их внесли в Государственный каталог географических названий.

На Таймыре официально закрепили названия двух географических объектов — бухты Продолговатой и мыса Плоского. Их внесли в Государственный каталог географических названий, сообщили в Управлении Росреестра по Красноярскому краю.

Бухта Продолговатая находится на побережье Карского моря, вдается в берег Харитона Лаптева между мысами Тилло и Дубинского.

Мыс Плоский — северная оконечность полуострова Таймыр, выходящая в западную часть бухты Слюдяной. Название получил из-за рельефа: это ровный участок берега без резких обрывов.

Ранее мы сообщали, что границы ещё 56 населённых пунктов Красноярского края внесли в ЕГРН.