Бухта Продолговатая и мыс Плоский появились на карте Красноярского края

На Таймыре официально закрепили названия двух географических объектов — бухты Продолговатой и мыса Плоского. Их внесли в Государственный каталог географических названий, сообщили в Управлении Росреестра по Красноярскому краю.
Бухта Продолговатая находится на побережье Карского моря, вдается в берег Харитона Лаптева между мысами Тилло и Дубинского.
Мыс Плоский — северная оконечность полуострова Таймыр, выходящая в западную часть бухты Слюдяной. Название получил из-за рельефа: это ровный участок берега без резких обрывов.
Ранее мы сообщали, что границы ещё 56 населённых пунктов Красноярского края внесли в ЕГРН.