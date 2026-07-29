Резкое похолодание прогнозируется в Нижнем Новгороде

В четверг, 30 июля, в Нижнем Новгороде заметно снизится температура воздуха — столбики термометров опустятся до +17 °C, сообщает сервис «Яндекс Погода»,
Погода в столице Приволжья весь день будет неблагоприятной: небо останется пасмурным, пройдут дожди. В утренние часы температура составит +17… +18 °C, днём воздух прогреется незначительно — до +19… +20 °C. К вечеру вновь похолодает до +18 °C, а в ночные часы температура опустится до +17 °C.
Дополнит картину северный ветер — его скорость ожидается на уровне 2,9−3,4 м/с.
Ранее сообщалось, что трехдневные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде.