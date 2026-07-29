Транспорт станет дешевле в Нижнем Новгороде с 1 августа

Стоимость проезда в общественном транспорте составит 30 рублей при оплате картой «Мир». Для этого карту предварительно нужно добавить в один из мобильных платежных сервисов. Стоимость проезда со скидкой спишется автоматически при бесконтактной оплате смартфоном через терминал.