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Космонавт Петр Дубров поздравил землян с Международным днем тигра прямо с МКС

Командир экипажа обратился к жителям планеты с теплыми пожеланиями, напомнив о важности защиты этих редких хищников. «Тигры — одни из самых ярких представителей животного мира нашей планеты. И несмотря на то, что из космоса их самих не видно, мы — космонавты — не можем не замечать, как порой сокращается их среда обитания. Для кого-то “зеленое.

Командир экипажа обратился к жителям планеты с теплыми пожеланиями, напомнив о важности защиты этих редких хищников. «Тигры — одни из самых ярких представителей животного мира нашей планеты. И несмотря на то, что из космоса их самих не видно, мы — космонавты — не можем не замечать, как порой сокращается их среда обитания. Для кого-то “зеленое море тайги” — красивые слова, а для меня — настоящая жизнь, ведь я родился и вырос в одном из тигриных регионов России — Хабаровском крае», — сказал Петр Дубров. Видео: Роскосмос Петр Дубров МКС.

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