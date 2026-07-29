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Глава Ростова поручил ускорить работу, связанную с пострадавшим от БПЛА домом

Глава Ростова: жильцы дома, пострадавшего от БПЛА, не останутся один на один с бедой.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поручил оперативно помогать жильцам дома, пострадавшего от БПЛА.

— По моему поручению глава администрации Пролетарского района Зураб Киладзе координирует всю работу с жильцами многоквартирного дома, пострадавшего от удара БПЛА. Главная задача, которую ставит губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь — помочь людям, — написал в соцсетях Александр Скрябин.

Ранее жильцов дома пустили в квартиры, чтобы они смогли забрать документы и вещи первой необходимости. Также создали чат, в котором пострадавшие могут узнать об оформлении документов и выплатах, а также решить другие вопросы.

— Все возникающие вопросы стараемся решать оперативно. Жители не останутся один на один со своей бедой. Буду держать вопрос под контролем до полного восстановления дома, — подчеркнул Александр Скрябин.

Напомним, в ночь на 27 июля ущерб зафиксировали в трех районах Ростова. Оказались повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домов и 19 машин. Погибли пять человек: муж и жена, а также семья — двое взрослых и ребенок. Пострадали восемь человек: двое получили медицинскую помощь на месте, шесть госпитализировали.

Ранее в СК возбудили уголовное дело после ночной атаки БПЛА в Ростове-на-Дону.

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