Две области лидируют в подготовке к отопительному сезону

По его словам, до 15 июня все организации должны были разработать планы организационно-технических мероприятий. Специалисты проверяют в том числе тепловые сети, оборудование и резервные источники питания.
Гулевич отметил, что в целом по стране подлежат регистрации паспорта готовности 28 018 потребителей и 10 500 ведомственных теплоисточников.
«В лидерах по регистрации находятся Гомельская и Могилевская области, а замыкают Брестская область и город Минск», — сообщил представитель Госэнергогазнадзора.
Он напомнил, что все подготовительные работы должны завершиться до 20 сентября, а регистрация паспортов готовности — до 30 сентября.
Вместе с тем в ряде регионов для отдельных категорий объектов установлены более ранние сроки. Для примера: в Брестской области объекты социальной сферы должны оформить паспорта готовности до 20 августа, жилой фонд — до 1 сентября, остальные объекты — до 15 сентября.
Кроме того, с 1 мая по 30 сентября организации могут оформить регистрацию паспорта готовности через Единый портал электронных услуг. По словам Гулевича, процедура проводится автоматически без участия должностных лиц при наличии подписанного всеми членами комиссии акта проверки готовности.
Он напомнил, что электронная регистрация была запущена в 2024 году. Тогда таким способом оформили лишь 3% паспортов готовности, в прошлом году этот показатель вырос до 25%, а в нынешнем планируется довести его как минимум до 40%.
По оценке Госэнергогазнадзора, подготовка объектов энергетики к предстоящему отопительному сезону проходит в штатном режиме, серьезных проблем на данный момент не выявлено.