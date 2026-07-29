Завершение птицефабрики под Тамбовом за 2,7 млрд рублей перенесли на 2028 год

В 2022 году в «Соцпромстрое» рассказывали, что речь идет о восстановлении бывшей одноименной птицефабрики (ликвидирована в 1998 году) на участке площадью 107 га в селе Авдеевка. В этот объект компания планировала вложить 1,55 млрд руб., еще 481 млн руб. — в элеватор, 403 млн руб. — в цех переработки многолетних трав, 218 млн руб. — в хозяйство по выращиванию и переработке плодово-ягодных культур.