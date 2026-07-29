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В Омской области почти все частные клиники отказались от проведения абортов

Губернатор региона Виталий Хоценко рассказал о мерах поддержки рождаемости и работе с медицинскими организациями.

Источник: Om1 Омск

В Омской области 30 из 31 коммерческого медицинского учреждения добровольно отказались от лицензии на проведение абортов. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в интервью ТАСС. По его словам, в области продолжается работа по профилактике прерывания беременности и поддержке женщин, принимающих решение о рождении ребёнка.

Глава региона отметил, что в медицинских организациях действует система медико-психологического консультирования для женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора. Кроме того, учреждения здравоохранения занимаются продвижением ценностей многодетных семей и ответственного родительства.

Виталий Хоценко также рассказал о действующих в регионе мерах поддержки семей с детьми. Среди них — различные выплаты и пособия, помощь студенческим семьям, а также льготы при оплате жилья.

Губернатор подчеркнул, что работу по развитию системы поддержки рождаемости в Омской области продолжат.