В Омской области почти все частные клиники отказались от проведения абортов

В Омской области 30 из 31 коммерческого медицинского учреждения добровольно отказались от лицензии на проведение абортов. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в интервью ТАСС. По его словам, в области продолжается работа по профилактике прерывания беременности и поддержке женщин, принимающих решение о рождении ребёнка.