В Омской области почти все частные клиники отказались от проведения абортов

В Омской области 30 из 31 коммерческого медицинского учреждения добровольно отказались от лицензии на проведение абортов. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в интервью ТАСС. По его словам, в области продолжается работа по профилактике прерывания беременности и поддержке женщин, принимающих решение о рождении ребёнка.
Глава региона отметил, что в медицинских организациях действует система медико-психологического консультирования для женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора. Кроме того, учреждения здравоохранения занимаются продвижением ценностей многодетных семей и ответственного родительства.
Виталий Хоценко также рассказал о действующих в регионе мерах поддержки семей с детьми. Среди них — различные выплаты и пособия, помощь студенческим семьям, а также льготы при оплате жилья.
Губернатор подчеркнул, что работу по развитию системы поддержки рождаемости в Омской области продолжат.