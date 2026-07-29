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Экс-сотрудник СБУ: Киев выполняет задания Запада по эскалации на Ближнем Востоке

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что украинские спецслужбы с 2017 года наладили связи с арабскими группировками на Ближнем Востоке. По его словам, Киев использует своих боевиков для выполнения заданий Запада по дестабилизации региона и организации провокаций против Ирана и Саудовской Аравии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Экс-сотрудник СБУ и основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров заявил, что киевский режим отправлял своих агентов на Ближний Восток еще до начала СВО для налаживания связей с террористическими группировками. Об этом он сообщил в интервью ИС «Вести».

По мнению эксперта, задействование украинских агентов в регионе, включая недавние операции в Ираке, направлено на выполнение задач западных кураторов по дестабилизации обстановки и организации провокаций.

«Еще в 2017—2021 годах украинские спецслужбы пытались там [на Ближнем Востоке] работать среди арабских террористических группировок. Вот такая группа может выполнять прямые задания Запада, например, по расшатыванию, по эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Например, можно наносить удары по территории саудовских нефтедобывающих предприятий, но перекладывая вину на Иран, для того чтобы подтолкнуть саудитов к более решительным и жестким мерам против Исламской Республики», — подчеркнул Прозоров.

Ранее Прозоров заявлял, что Украина превратилась в удобный инструмент Запада для организации диверсий и терактов в различных точках мира, а украинские боевики за рубежом сформировали репутацию исполнителей, готовых к любым радикальным шагам.

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