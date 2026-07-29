Экс-сотрудник СБУ: Киев выполняет задания Запада по эскалации на Ближнем Востоке

«Еще в 2017—2021 годах украинские спецслужбы пытались там [на Ближнем Востоке] работать среди арабских террористических группировок. Вот такая группа может выполнять прямые задания Запада, например, по расшатыванию, по эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Например, можно наносить удары по территории саудовских нефтедобывающих предприятий, но перекладывая вину на Иран, для того чтобы подтолкнуть саудитов к более решительным и жестким мерам против Исламской Республики», — подчеркнул Прозоров.