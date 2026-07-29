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Нижегородский доктор спас американскую чирлидершу при помощи особого «коктейля»

Многократная чемпионка прилетела из США на лечение в Нижний Новгород.

Источник: Живем в Нижнем

Травматолог Алексей Крупко помог многократной чемпионке США по чирлидингу остаться в спорте. У девушки были проблемы с коленом, которые и решил нижегородский медик. Подробностями поделился главный редактор МИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.

Как оказалось, у спортсменки имеются русские корни. На лечение она прилетела из Соединенных Штатов в Нижний Новгород.

Чтобы помочь девушке, Алексей Крупко использовал особый медицинский «коктейль». В его составе — жировая ткань пациентки и гиалуроновая кислота. Полученная смесь снимает воспаление и способствует восстановлению тканей.

Ранее мы рассказывали о том, что в семье депутата Владислава Атмахова ожидается пополнение.

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