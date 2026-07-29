Нижегородский доктор спас американскую чирлидершу при помощи особого «коктейля»

Травматолог Алексей Крупко помог многократной чемпионке США по чирлидингу остаться в спорте. У девушки были проблемы с коленом, которые и решил нижегородский медик. Подробностями поделился главный редактор МИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.
Как оказалось, у спортсменки имеются русские корни. На лечение она прилетела из Соединенных Штатов в Нижний Новгород.
Чтобы помочь девушке, Алексей Крупко использовал особый медицинский «коктейль». В его составе — жировая ткань пациентки и гиалуроновая кислота. Полученная смесь снимает воспаление и способствует восстановлению тканей.
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