Нижегородский доктор спас американскую чирлидершу при помощи особого «коктейля»

Травматолог Алексей Крупко помог многократной чемпионке США по чирлидингу остаться в спорте. У девушки были проблемы с коленом, которые и решил нижегородский медик. Подробностями поделился главный редактор МИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.