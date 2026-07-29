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В Падунском районе Братска объединят два детских сада

В Падунском районе Братска на один детский сад будет меньше. Власти города закроют малокомплектный детский сад № 5, присоединив его к детскому саду комбинированного вида № 68. Оба находятся в Падуне. Соответствующее постановление опубликовано в «Официальном вестнике Братска». Документ подписала временно исполняющая полномочия мэра Ирина Тимофеева, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: Сайт детского сада №5

В постановлении мэрии Братска уточняется, что реорганизация детского сада № 68 путем присоединения к нему детского сада № 5 будет проведена на основании положительного заключения соответствующей комиссии. В плане мероприятий по реорганизации дошкольного учреждения в числе прочего указывается, что после реорганизации детский сад № 5 прекратит свою деятельность, его счета будут закрыты, электронная цифровая подпись директора аннулирована, печати и штампы уничтожены.

Точная дата реорганизации в постановлении мэрии не указывается.

По данным с сайта детского сада № 5, в нем 2 группы, 35 воспитанников и 7 педагогических работников. В детском саду № 68 11 групп, в которых обучается почти 250 воспитанников. Будут ли закрывать здание детского сада № 5, или в нем продолжится учебный процесс (как в другом здании детского сада № 68) в постановлении мэрии Братска не говорится. Здания обоих дошкольных учреждений расположены примерно в 2 километрах друг от друга.