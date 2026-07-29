В Падунском районе Братска объединят два детских сада

По данным с сайта детского сада № 5, в нем 2 группы, 35 воспитанников и 7 педагогических работников. В детском саду № 68 11 групп, в которых обучается почти 250 воспитанников. Будут ли закрывать здание детского сада № 5, или в нем продолжится учебный процесс (как в другом здании детского сада № 68) в постановлении мэрии Братска не говорится. Здания обоих дошкольных учреждений расположены примерно в 2 километрах друг от друга.