Директора школы в Хабаровске вернули на работу через суд

В Хабаровске суд встал на сторону бывшего директора школы, уволенного в 2025 году: Индустриальный районный суд признал расторжение трудового договора незаконным и восстановил истца в должности. Руководитель возглавлял школу 28 лет и оспаривал увольнение, ссылаясь на нарушение процедуры и возможную дискриминацию по возрасту, сообщает официальный канал «Суды Хабаровского края». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.