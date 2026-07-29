«МегаФон» «пересобрал» сеть для ускорения 4G в Красноярске

«За последние годы Красноярск превратился в центр притяжения не только бизнес-визитеров, но и туристов. Город полностью удовлетворяет эти запросы. Парки, музеи и рестораны ежегодно привлекают тысячи гостей. Интерес к региону растет, а значит, будет увеличиваться и нагрузка на телеком-инфраструктуру. Чтобы сработать на опережение, мы регулярно обновляем оборудование. В первом полугодии специалисты модернизировали более чем 60 базовых станций. Также положительные изменения коснулись сети в городе-спутнике Красноярска — Дивногорске», — отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.