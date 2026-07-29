Россияне стали читать больше книг о дисциплине и формировании привычек

78% россиян почти каждый день читают художественную или нехудожественную литературу, не связанную с их работой. Еще 14% читают книги несколько раз в неделю, а 2% россиян признаются, что не читают практически никогда. При этом 85% из них выбирают электронные книги, читая их преимущественно на мобильных телефонах, а бумажные издания выбирают лишь 34%. Общая доля тех, кто предпочитает электронные книги (включая различные устройства), составляет 25%. Примечательно, что аудиокниги пользуются спросом у каждого пятого россиянина — 21% опрошенных.