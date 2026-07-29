Россияне стали читать больше книг о дисциплине и формировании привычек

Интерес россиян сместился с книг о любви к себе на литературу о дисциплине, формировании привычек и силе воли. При этом спрос на книги по психологии второй год подряд продолжает падать. Об этом РБК Life сообщили в пресс-службе федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».
По данным сети, в 2025 году продажи книг категории «дисциплина и сила воли» сократились на 12,8% по сравнению с 2024 годом. Категория «любовь к себе» за тот же период снизилась на 16,4%. Это указывает на то, что интерес к практическим темам (привычки, воля, самодисциплина) остается более устойчивым, несмотря на общее снижение спроса.
Общий объем рынка психологической литературы после пикового 2024 года снизился на 15% в 2025 году и продолжает уменьшаться в 2026‑м. В 2024 году по сравнению с 2023 годом продажи книг о любви к себе выросли на 27,4%, а литературы о дисциплине на 47,0%, что подтверждает устойчивый интерес к практическим навыкам.
Пик спроса на психологическую литературу в 2023—2024 годах был связан с выходом бестселлеров Ольги Примаченко («К себе нежно», «Нежно-денежно», «Все закончится, а ты нет»), Джен Синсеро («НИ СЫ», «НИ ЗЯ», «НЕ НОЙ») и Джона Стрелеки («Кафе на краю земли»), однако уже в 2025 году интерес к этому направлению пошел на спад, и сегодня читатели все чаще выбирают практические руководства по формированию привычек и управлению волей.
По итогам первого полугодия 2026 года топ-5 самых продаваемых книг категории «дисциплина и сила воли» выглядит следующи образом:
Виктор Франкл — «Сказать жизни Да. Психолог в концлагере».
Дэниел Канеман — «Думай медленно… Решай быстро».
Джеймс Клир — «Атомные привычки».
Ларри Кинг — «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно».
Оливия Фокс Кабейн — «Харизма».
Топ‑5 самых продаваемых книг категории «любовь к себе и самоценность» (I полугодие 2026).
Ольга Примаченко — «К себе нежно».
Джон Стрелеки — «Кафе на краю земли».
Ольга Примаченко — «Все закончится, а ты нет».
Татьяна Мужицкая — «Роман с самим собой».
Марк Мэнсон — «Тонкое искусство пофигизма».
«Мы видим структурный сдвиг. После 2023−2024 годов, когда читатели предпочитали книги о принятии себя, наступило насыщение. Сегодня запрос сместился в сторону конкретных инструментов: “как заставить себя действовать”, “как управлять привычками”, “как развить волю”. При этом важно подчеркнуть, что дисциплинарная литература всегда была в топе — она не стала популярной только сейчас, а лишь укрепила свои позиции на фоне спада эмоционального запроса», — отметила коммерческий директор ОРС «Читай-город — Буквоед» Инна Касенова.
Самый популярный жанр у Россиян.
В феврале 2026 года стало известно, что лидером среди книжных жанров у россиян является фэнтези (59%), за ним следуют романтика и любовь (51%), приключения (43%) и детективы (33%). В десятку также вошли фантастика (22%), эротика (15%), психология отношений (15%), сборник стихов (11%), исторические и документальные (9%) и триллеры (7%).
Подавляющее большинство опрошенных (89%) считают, что ключевым элементом книги является ее способность захватывать и удерживать внимание читателя. Для 75% опрошенных важны персонажи и их развитие, 72% ценят атмосферу и эмоциональную составляющую. Меньшая часть читателей выделяет акцент на действии и диалогах (30%), глубокие идеи и философию (17%), а также практическую пользу, новые знания и навыки (15%).
При выборе книг читатели также важную роль отводят языку: 63% опрошенных считают наличие юмора и иронии самым важным критерием, 62% отметили тон и настроение повествования, богатство и разнообразие языка отметили 59% респондентов. Для 53% важен ритм повествования — вдумчивый или динамичный, 44% отметили детализированные и живые описания мест и персонажей. А треть респондентов предпочитают простой, разговорный язык.
78% россиян почти каждый день читают художественную или нехудожественную литературу, не связанную с их работой. Еще 14% читают книги несколько раз в неделю, а 2% россиян признаются, что не читают практически никогда. При этом 85% из них выбирают электронные книги, читая их преимущественно на мобильных телефонах, а бумажные издания выбирают лишь 34%. Общая доля тех, кто предпочитает электронные книги (включая различные устройства), составляет 25%. Примечательно, что аудиокниги пользуются спросом у каждого пятого россиянина — 21% опрошенных.
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