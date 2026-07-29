Делегация «Аэропортов Регионов» впервые провела сессию в Нижнем Новгороде

Руководители пресс-служб и коммуникационных подразделений аэропортов, входящих в управляющую компанию «Аэропорты Регионов», впервые собрались в Нижнем Новгороде для проведения ежегодной корпоративной сессии. В столицу Приволжья приехали 16 специалистов из аэропортов, расположенных в разных регионах страны — от юга России до Дальнего Востока.
По словам директора по стратегическим коммуникациям управляющей компании «Аэропорты Регионов» Евгения Красикова, главная цель встречи — обмен профессиональным опытом, подведение итогов работы и обсуждение дальнейших планов развития коммуникаций внутри холдинга.
«Мы ежегодно проводим такие встречи, и впервые делаем это в Нижнем Новгороде. Для нас важно не только обсудить внутренние рабочие вопросы, но и познакомиться с лучшими региональными практиками», — отметил Евгений Красиков.
Одним из пунктов программы стал визит делегации в Нижегородский областной информационный центр. Представители аэропортов познакомились с организацией работы крупнейшего медиахолдинга региона и обсудили взаимодействие между пресс-службами и средствами массовой информации.
Как подчеркнул Евгений Красиков, подобный обмен опытом помогает лучше понимать потребности журналистского сообщества и выстраивать более эффективную коммуникацию с пассажирами через региональные СМИ.