Здоровье, знания и семья. Как развивается социальная сфера на Дону?

Развитие региона измеряется не только объёмами промышленности, но и уровнем жизни людей. Здоровье и крепкая семья — это базовые вещи, на которых держится любая территория. За экономическими показателями всегда стоит человек.
В Ростовской области запущены социальные программы по основным направлениям: здравоохранение, образование и поддержка семьи. От нового ФАПа в хуторе до подготовки молодых кадров, от регионального материнского капитала до подъёмных для сельских учителей — всё это звенья одной цепи. Как именно донской регион реализовал эти задачи и на что были направлены средства бюджета, рассказываем в этом материале.
Модернизация первичного звена.
Приоритетом в региональном бюджете остались социальные обязательства. На поддержку населения выделено 60 млрд руб. Почти треть всех бюджетных расходов, а именно 118 млрд руб., пошли на выплату заработной платы учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.
«Главный приоритет нашей работы — это человек и его благополучие. Бюджет Ростовской области остаётся строго социально ориентированным. Это не просто цифры, а реальные дела», — подчеркнул губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В Ростовской области реализованы программы в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ключевым вектором осталось укрепление первичного медико-санитарного звена.
Кадровый вопрос тоже остался в фокусе внимания правительства области. В Ростовском государственном медицинском университете прошло распределение ординаторов. Более 600 молодых специалистов приступили к самостоятельной работе. В больницы Пролетарского, Сальского, Матвеево-Курганского, Мясниковского, Миллеровского и других районов, а также в Таганрог, Батайск, Азов, Шахты, Каменск-Шахтинский и Гуково приехали узкопрофильные врачи: анестезиологи-реаниматологи, неврологи, кардиологи, хирурги, педиатры. Отдельное внимание уделено Таганрогу, где начато строительство нового корпуса городской больницы скорой медицинской помощи.
«Важно не просто закрыть вакансию, а обеспечить молодым специалистам условия для закрепления на местах», — подчеркнул министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.
Найдено решение и для подготовки кадров среднего звена. Создан Региональный медицинский образовательный кластер. Благодаря его работе 663 выпускника медицинских колледжей Дона получили дипломы о дополнительной квалификации. В их числе 144 выпускника-фельдшера, которые освоили программу «Скорая и неотложная помощь».
Современная школа.
Сфера образования в Ростовской области реализована, в том числе через призму федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка» и «Профессионалитет». Приоритетом стало создание безопасной образовательной среды.
В регионе построены и реконструированы социальные объекты. За счёт средств федерального и областного бюджетов введены в эксплуатацию крупные школьные комплексы в городах области и быстрорастущих микрорайонах донской столицы, капитально отремонтированы многие школы.
За счёт бюджета, как и прежде, обеспечено горячее питание в школах и выплаты учителям за классное руководство — ведь важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал заботу.
Фундаментальным изменением стало развитие кластеров под эгидой проекта «Профессионалитет». Студенты донских колледжей смогли сделать первые шаги в профессию, отрабатывая навыки на оборудовании предприятий-партнёров.
Особая страница в работе донских властей — это развитие сельских школ. Качественное образование стало доступным не только жителям мегаполиса, но и ученикам из отдалённых хуторов и станиц. Молодые специалисты не всегда хотят ехать в глубинку, да и опытные педагоги порой стремятся обратно в города. Чтобы переломить эту тенденцию, в Ростовской области запустили программу «Земский учитель».
Педагоги, которые согласились на переезд из городов в сёла и посёлки, получают подъёмные. Сумма поддержки складывается из двух источников: 1 миллион рублей выплачивается за счёт федеральных средств и ещё 1 миллион рублей добавляет областной бюджет. Эти деньги учителя направили на покупку жилья, ремонт, обустройство быта на новом месте.
Такая поддержка позволила не просто закрыть вакантные ставки, но и привлечь в сельские классы талантливых и мотивированных наставников.
Поддержка семьи.
В 2026 году в регионе реализованы программы по национальному проекту «Семья». Для Ростовской области он выступил инструментом формирования культуры ответственного родительства, где детский смех звучит в уютных домах, а старшее поколение окружено уважением и любовью.
«Ростовская область демонстрирует системный подход к реализации национального проекта “Семья”, — отмечает заместитель председателя Государственной Думы РФ Виктория Абрамченко.
Регион продолжил поддерживать семьи с детьми. Молодые родители получили донской материнский капитал. Для кого-то эти средства стали возможностью улучшить жилищные условия.
Правительство области расширило программы льготного ипотечного кредитования. Молодые и многодетные семьи получили земельные участки, были обеспечены жильём по региональной программе. Семьи участников специальной военной операции получили льготы на образование детей и психологическую реабилитацию.
Важнейшим направлением стала поддержка репродуктивного здоровья. В рамках нацпроекта расширена сеть кабинетов планирования и отделений вспомогательных репродуктивных технологий, включая процедуры ЭКО.
Социальная политика осталась одним из основных приоритетов региональных властей. Ведь здоровый, образованный человек, окружённый любовью и поддержкой своей семьи, — это и есть настоящий, бесценный капитал Ростовской области.