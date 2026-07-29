Полосатые знаменитости Хабаровского края: от золотого клыка до спасенного Жорика

В Международный день тигра вспоминаем легендарных хищников региона. Одним из самых известных был Лютый (или Лютик), которому из-за травм челюсти установили искусственный клык с золотым напылением. Лютый содержался в центре «Утес» и умер в возрасте 21 года, что сделало его одним из самых старейших тигров на планете. Сегодня в реабилитационном центре «Утес» живет другой знаменитый тигр — Жорик. Спасенный челябинским ветеринаром Кареном Далакяном после тяжелой травмы, полученной в передвижном цирке из-за неправильного кормления, хищник перенес множество операций, но в дикую природу уже не вернется. Кстати, в этот праздничный день стоит напомнить, что популяция амурского тигра на Дальнем Востоке сегодня насчитывает более 750 особей, из которых около 200 обитают в Хабаровском крае. Сохранение этих редких хищников остается одной из главных природоохранных задач региона — и Международный день тигра служит еще одним поводом привлечь к этому внимание.