Деньги для «спасения детей»: 18-летний курьер обманул двух пенсионерок на 650 тысяч в Комсомольске

Двум 84-летним комсомольчанкам позвонили на стационарные телефоны и представились сыном и дочерью. Они сообщили, что стали виновниками ДТП с подростками и срочно нуждаются в деньгах, чтобы избежать уголовной ответственности. Одной женщине назвали сумму 150 тысяч рублей, другой — 1 миллион. Для усиления давления к разговору подключились лжесотрудники силовых органов. Пенсионерки, находившиеся в стрессовом состоянии, согласились. Курьер забрал у первой 500 тысяч рублей, у второй — 150 тысяч. Общий ущерб составил 650 тысяч рублей. Вскоре потерпевшие связались с родственниками и поняли, что их обманули. Полицейские задержали 18-летнего курьера. Он признался, что хотел легкого заработка и получил от организаторов 60 тысяч рублей за услуги. Возбуждено уголовное дело. Личности других соучастников устанавливаются. gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/Видео-от-Полиция-Хабаровского-края.mp4