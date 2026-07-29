Как развивается социальная сфера на Дону?

В Ростовской области запущены социальные программы по основным направлениям: здравоохранение, образование и поддержка семьи. От нового ФАПа в хуторе до подготовки молодых кадров, от регионального материнского капитала до подъёмных для сельских учителей — всё это звенья одной цепи. Как именно донской регион реализовал эти задачи и на что были направлены средства бюджета, рассказываем в этом материале.