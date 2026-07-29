В Краснодаре заработал новый центр реабилитации «Без Барьеров»

Новый центр реабилитации «Без Барьеров» открыл свои двери на улице Гаврилова. Сейчас здесь проходят реабилитацию 20 бойцов СВО, которым необходимо адаптировать протезы для ходьбы.
«Пациентам помогают заново управлять своим телом. Самое непростое — научиться справляться со ступеньками и пандусами. Для этого требуются курс лечебной физкультуры, занятия на специальных тренажерах», — рассказал глава Краснодара Евгений Наумов, который посетил центр.
Ветераны СВО могут пройти реабилитацию бесплатно. Для этого им необходимо обратиться в Социальный фонд или фонд «Защитники Отечества». После этого им подберут протезы и лечение.