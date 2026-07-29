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В Хабаровске банк оштрафовали после жалобы клиента

Мужчина пожаловался приставам на действия кредитора.

В Хабаровске банк оштрафовали после жалобы местного жителя. Мужчина рассказал судебным приставам, что кредитор нарушил его права, сообщает ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Хабаровчанин оформил кредитную карту, но не смог вовремя внести платеж. Образовалась задолженность.

После этого банк связался с третьими лицами. При этом согласия на такие контакты не было ни у самого клиента, ни у людей, которым звонили. Кроме того, им рассказали о задолженности мужчины и передали его персональные данные.

Хабаровчанин обратился с жалобой в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Приставы провели проверку и установили, что банк нарушил требования закона о взыскании просроченной задолженности. По итогам административного расследования в отношении кредитной организации составили протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

Банк привлекли к ответственности и назначили ему штраф.