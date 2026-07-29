В Красноярском крае ремонтируют участок трассы Заозерный — Агинское — Стойба

В Красноярском крае приводят в порядок участок трассы Заозерный — Агинское — Стойба. Ремонт идет на отрезке с 17-го по 19-й км по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорожники уже завершили фрезерование разрушенных участков проезжей части. Сейчас бригады приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Этот этап нужен, чтобы убрать дефекты полотна, выровнять перепады высот и подготовить прочное основание для дальнейших работ. Проект предусматривает обновление дорожной одежды на всем протяжении участка, также подрядчик отремонтирует съезды и примыкания, установит современные дорожные знаки, нанесет разметку и смонтирует ограждения. Напомним, что на обходе Красноярска с 27 июля изменилась схема движения у Солонцов.