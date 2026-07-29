Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с нападающим Егором Виноградовым

Как рассказали в команде, спортсмен в системе «Торпедо» прошел полный путь становления: на его счету победный гол в «золотом матче» Чемпионата МХЛ, а также звание самого ценного игрока плей-офф ВХЛ. В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром «Торпедо» в КХЛ, заработав в 77 проведенных матчах 59 (27+32) очков.