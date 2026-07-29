Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с нападающим Егором Виноградовым. Новое соглашение с форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года, сообщается в канале ХК в мессенджере МАХ.
Как рассказали в команде, спортсмен в системе «Торпедо» прошел полный путь становления: на его счету победный гол в «золотом матче» Чемпионата МХЛ, а также звание самого ценного игрока плей-офф ВХЛ. В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром «Торпедо» в КХЛ, заработав в 77 проведенных матчах 59 (27+32) очков.
«Егор — один из лучших воспитанников нижегородского хоккея десятилетия. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, полностью оправдав доверие», — сказал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» переедет на новую арену после завершения всех проверок.