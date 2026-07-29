Участники СВО могут проходить на спортивные объекты края по QR-коду

В министерстве спорта Красноярского края сообщили, что услуга уже доступна в Красноярске. Воспользоваться нововведением можно в «Платинум Арена Красноярск», «Кристалл арене», «Арене. Север», Академии биатлона и на стадионе «Локомотив». Льготный пропуск по QR-коду действует также в физкультурно-спортивных центрах «Надежда» (Сосновоборск), «Южный» (Минусинск) и «Енисей» (Лесосибирск), бассейне «ОКЕАНиЯ» в Минусинске, а также в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» в Канске.