Участники СВО могут проходить на спортивные объекты края по QR-коду

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минцифры России запустило цифровой сервис для участников СВО по линии Минобороны России, позволяющий подтверждать статус через QR-код в приложении «Госуслуги» вместо бумажной справки. Это упрощает доступ к льготам.
Чтобы его получить, необходимо авторизоваться в приложении, перейти в раздел «Услуги», выбрать вкладку «Справки и выписки» и нажать на пункт «QR-код для подтверждения статуса участника СВО». Код будет действовать 5 минут, его можно предъявить сотруднику объекта прямо с экрана смартфона или использовать скриншот.
В министерстве спорта Красноярского края сообщили, что услуга уже доступна в Красноярске. Воспользоваться нововведением можно в «Платинум Арена Красноярск», «Кристалл арене», «Арене. Север», Академии биатлона и на стадионе «Локомотив». Льготный пропуск по QR-коду действует также в физкультурно-спортивных центрах «Надежда» (Сосновоборск), «Южный» (Минусинск) и «Енисей» (Лесосибирск), бассейне «ОКЕАНиЯ» в Минусинске, а также в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» в Канске.