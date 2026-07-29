В Прикамье закладчика наркотиков вычислили благодаря бдительной женщине

Инцидент произошёл в Лысьве. Женщина заметила странного мужчину около дома. Он остановился у подъезда, что-то положил в опору козырька, сфотографировал и ушёл. Женщина не растерялась — позвонила в полицию и подробно описала его внешность. Полицейские задержали мужчину, подходившего под описание, в тот же день. При нём нашли телефон и свёрток с наркотиками. Позже оперативники обнаружили несколько тайников, которые он оборудовал — из них изъяли крупную партию тяжёлого и опасного синтетического наркотика.