Под Калининградом заброшку, манившую подростков-экстремалов, обнесут надёжным забором

В посёлке Холмогоровка закроют доступ к аварийному дому, представляющему угрозу для местных жителей и детей. Об этом региональная прокуратура пишет в своём телеграм-канале в среду, 29 июля.
Здание долгое время не было огорожено, и внутрь мог попасть любой желающий. По иску ведомства суд обязал собственника — ООО «Аграрная инвестиционная компания» — установить забор. Компания уже приступила к работам, исполнение решения контролирует прокуратура.
В Немане за 2,11 млн рублей продают колхозный рынок. Цена выглядит скромно, но и лот соответствующий: вместо готового бизнеса покупатель получит основательную заброшку, которую ещё придётся возвращать к жизни.
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