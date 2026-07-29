Врач назвала болезни, меняющие вкусовые ощущения

Кроме того, мозг связывает еду с эмоциями и воспоминаниями, поэтому с возрастом отношение к продуктам меняется, добавила врач. Однако внезапное изменение или полная потеря вкуса могут сигнализировать о болезни, в таком случае следует обратиться к специалисту, заключила Кашух.