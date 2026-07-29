Врач назвала болезни, меняющие вкусовые ощущения

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Восприятие вкуса могут менять болезни зубов и десен, сухость во рту, а также снижение обоняния и возрастные изменения, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
«Огромное значение в восприятии вкуса имеет обоняние — именно запах еды помогает различать вкусовые оттенки… С возрастом могут меняться скорость обмена веществ, состояние слизистых оболочек и работа желудочно-кишечного тракта. На восприятие вкуса способны воздействовать сухость во рту, заболевания полости рта и зубов, а также нарушение носового дыхания», — сказала Кашух NEWS.ru.
По словам врача, при снижении обонятельной чувствительности привычные продукты могут казаться менее насыщенными.
Кашух отметила, что на восприятие вкуса также могут влиять лекарства — некоторые из них способны вызывать металлический привкус или притуплять вкус.
Кроме того, мозг связывает еду с эмоциями и воспоминаниями, поэтому с возрастом отношение к продуктам меняется, добавила врач. Однако внезапное изменение или полная потеря вкуса могут сигнализировать о болезни, в таком случае следует обратиться к специалисту, заключила Кашух.