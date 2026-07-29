Мотоциклист разогнался по Минску до 120 км в час

«Выявлен факт нарушения скоростных ограничений мотоциклистом — он ехал 120 км/ч», — говорится в сообщении.
Ведомственное издание уточняет, что 35-летний мужчина разогнал свой мотоцикл «Honda» по Домашевскому переулку, где максимально разрешенная скорость составляет 60 км/ч. Превышение скоростного режима инспекторы зафиксировали с помощью технического комплекса «Бинар».
Также сообщается, что мужчина уже привлекался к ответственности за такие же нарушения ПДД в течение года. В связи с этим мотоциклист лишен водительских прав на восемь месяцев.
Ранее в главном управлении ГАИ МВД о всплеске ДТП на дорогах Беларуси: за неделю в авариях погибли 12 человек. Для стабилизации обстановки был усилен контроль на дорогах. Особенно пристально инспекторы следят за маршрутными такси и мотоциклами.