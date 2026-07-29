В Самарской области найден клещ, заражённый вирусом энцефалита

С начала сезона активности клещей в Самарской области от их укусов пострадал 3 551 человек, в том числе 1 073 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Лаборатория исследовала 3 158 членистоногих, снятых с людей. В одном из них обнаружили вирус клещевого энцефалита.
А наиболее опасным заболеванием, которое человек может получить от укуса, остаётся боррелиоз. Его возбудители найдены у 277 исследованных клещей — это около 8,7% от общего числа образцов.
о том, что лещи кусают самарцев на 13% активнее, чем в прошлом году.
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