В Новочеркасске и Аксае 22 аварийные бригады устраняют последствия урагана

По данным компании, за прошедшие сутки специалисты установили девять новых опор линий электропередачи, а также выполнили 91 заявку от потребителей на устранение повреждений в электросетевом хозяйстве. Работы охватили как частный сектор, так и объекты инфраструктуры обоих городов.