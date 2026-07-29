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В Новочеркасске и Аксае 22 аварийные бригады устраняют последствия урагана

В Новочеркасске и Аксае продолжается ликвидация последствий урагана. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Источник: Коммерсантъ

В Новочеркасске и Аксае продолжается ликвидация последствий урагана. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

По данным компании, за прошедшие сутки специалисты установили девять новых опор линий электропередачи, а также выполнили 91 заявку от потребителей на устранение повреждений в электросетевом хозяйстве. Работы охватили как частный сектор, так и объекты инфраструктуры обоих городов.

К восстановлению привлечены 22 бригады, 24 единицы спецтехники и 52 специалиста. Работы ведутся круглосуточно и будут продолжаться до полного возобновления подачи электроэнергии всем потребителям по штатной схеме.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в донской столице после урагана восстановили электричество для 169 тысяч потребителей.