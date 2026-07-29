Прокуратура Волгограда наказала управляющую компанию за обман жильцов

В апреле-мае 2026 года УК не убирала придомовую территорию и места общего пользования. Деньги за это с жильцов брали исправно. Прокуроры внесли представление руководителю организации. После проверки на директора завели административное дело за нарушение лицензионных требований. Суд назначил ему штраф 125 тысяч рублей.