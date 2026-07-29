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Прокуратура Волгограда наказала управляющую компанию за обман жильцов

В Волгограде наказали УК за обман жильцов.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Красноармейского района Волгограда проверила управляющую компанию «Новый дом» и нашла серьезные нарушения. Жильцы дома № 6 на улице Танеева платили за уборку двора и подъездов, но услуги не получали, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В апреле-мае 2026 года УК не убирала придомовую территорию и места общего пользования. Деньги за это с жильцов брали исправно. Прокуроры внесли представление руководителю организации. После проверки на директора завели административное дело за нарушение лицензионных требований. Суд назначил ему штраф 125 тысяч рублей.

Управляющая компания исправила все недостатки. В подъездах провели дезинсекцию, откачали воду из подвалов, отремонтировали лестницы, стены и входные группы, вставили разбитые стекла. Жильцам сделали перерасчет за те услуги, которые УК не оказывала.

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