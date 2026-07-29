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Калининградская пловчиха завоевала бронзу первенства России

Региональная сборная же стала первой.

Источник: Комсомольская правда

Студентка училища олимпийского резерва Калининграда Анна Шаблакова завоевала бронзу первенства России по плаванию и помогла команде региона выиграть общекомандный зачет. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.

Анна проплыла 100 метров вольным стилем за 56,69 секунды, а по общему результату восьмерка калининградцев опередила 30 регионов. Теперь на первенство в 2027 году регион отправить может уже 16 пловцов.

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