Калининградская пловчиха завоевала бронзу первенства России

Студентка училища олимпийского резерва Калининграда Анна Шаблакова завоевала бронзу первенства России по плаванию и помогла команде региона выиграть общекомандный зачет. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.
Анна проплыла 100 метров вольным стилем за 56,69 секунды, а по общему результату восьмерка калининградцев опередила 30 регионов. Теперь на первенство в 2027 году регион отправить может уже 16 пловцов.
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