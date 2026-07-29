В Красноярске серийного вора отправили в колонию за кражи из подъездов на 1,8 млн рублей (видео)

По данным полиции, ранее судимый красноярец с мая по сентябрь прошлого года похищал велосипеды, электросамокаты и кабели из электрощитков в разных районах города. Украденное он сдавал в ломбарды и пункты приема цветного металла. Полицейские установили причастность мужчины к 26 эпизодам краж. Он похитил 10 велосипедов, 3 электросамоката и около 1,7 км кабеля.