В Красноярске серийного вора отправили в колонию за кражи из подъездов на 1,8 млн рублей (видео)

В Красноярске 34-летнего мужчину осудили за серию краж из подъездов жилых домов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По данным полиции, ранее судимый красноярец с мая по сентябрь прошлого года похищал велосипеды, электросамокаты и кабели из электрощитков в разных районах города. Украденное он сдавал в ломбарды и пункты приема цветного металла. Полицейские установили причастность мужчины к 26 эпизодам краж. Он похитил 10 велосипедов, 3 электросамоката и около 1,7 км кабеля.
Также следствие выяснило, что красноярец украл имущество из ломбарда на 56 тыс. рублей и электроинструменты со строительной площадки на 67 тыс. рублей. Общий ущерб составил около 1,8 млн рублей. Часть имущества удалось изъять и вернуть владельцам.
Уголовное дело расследовали по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Свердловский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный должен возместить потерпевшим причиненный ущерб. Приговор вступил в законную силу.