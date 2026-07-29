Сколько медалей взяли юные шахматисты России на первенстве Азии?

И на десерт, как обычно в подобных турнирах, был проведён блиц. И в этой дисциплине российские шахматисты показали высокий уровень игры. Чемпионами Азии стали Владимир Сергеев, Илиана Масаева и Г. А. Юнкер (все Москва). Серебро досталось Михаилу Шишову (Казань) и С. Пузыревскому. Бронза у Валерии Клеймёновой (Ульяновск). Сборная России также стала победителем в командном зачёте (8 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей).