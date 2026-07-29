Сколько медалей взяли юные шахматисты России на первенстве Азии?

В Китае соревновались 900 спортсменов из 30 стран — чемпионов награждали под гимн России.
Мы уже рассказывали об успешных выступлениях юных российских шахматистов на европейских площадках («АиФ»-НП" № 20, 24, 26 2026 г.). И вот новые победы — теперь на Востоке.
Так, 15−25 июля в г. Жэньчжэн (Китай) проходило 28-е первенство Азии по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. В турнире участвовало около 900 спортсменов из 30 стран, включая 64 россиянина.
Сначала соперники сразились в дисциплине быстрые шахматы (рапид). В своих возрастных группах россияне завоевали две золотые медали — Семён Пузыревский (С. -Петербург) и Евгения Сатановская (Новгород) и одну бронзу — Михаил Марков из Подмосковья.
Затем юные спортсмены по швейцарской системе в 9 туров определяли победителей в классике. И вновь россияне были на высоте. Чемпионами Азии стали Максим Волков (Йошкар-Ола), Алиса Генриэтта Юнкер (Москва) и Семён Пузыревский. Серебро у Аят Гасановой (Махачкала), две бронзы завоевали Мария Калугина (Тольятти) и Вероника Юдина (С. -Петербург).
И на десерт, как обычно в подобных турнирах, был проведён блиц. И в этой дисциплине российские шахматисты показали высокий уровень игры. Чемпионами Азии стали Владимир Сергеев, Илиана Масаева и Г. А. Юнкер (все Москва). Серебро досталось Михаилу Шишову (Казань) и С. Пузыревскому. Бронза у Валерии Клеймёновой (Ульяновск). Сборная России также стала победителем в командном зачёте (8 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей).
Стоит особо отметить, что россияне выступали под флагом своей страны, а при награждении чемпионов звучал гимн России.
Поздравляем нашу молодёжь и присоединяемся к словам исполнительного директора ФШР Александра Ткачёва: «Наши дети в очередной раз подтвердили, что у нас прекрасное молодое поколение и победы на взрослом уровне не за горами. Дайте немножко времени, чтобы подросли».
А мы, после короткого тайм-аута, продолжаем наш шахматный марафон. На диаграммах очередные задания. Обращаем внимание участников турнира: теперь срок присылки решений увеличен до 20 дней.
Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Успеха!