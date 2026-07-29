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В Нижнем Новгороде автобусы № 52 вернулись на привычный маршрут

Теперь, когда ремонтные мероприятия завершены, движение приведено в соответствие с изначальной трассировкой.

Центр развития транспортных систем сообщил о восстановлении прежнего пути следования автобуса № 52. С 29 июля транспорт вернулся на классическую схему движения.

Напомним, что маршрут пришлось скорректировать из‑за аварийно‑восстановительных работ на улице Даргомыжского: начиная с 21 июля автобус временно ходил по улице Голубева. Теперь, когда ремонтные мероприятия завершены, движение приведено в соответствие с изначальной трассировкой.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт станет дешевле для нижегородцев.