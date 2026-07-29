В Нижнем Новгороде автобусы № 52 вернулись на привычный маршрут

Напомним, что маршрут пришлось скорректировать из‑за аварийно‑восстановительных работ на улице Даргомыжского: начиная с 21 июля автобус временно ходил по улице Голубева. Теперь, когда ремонтные мероприятия завершены, движение приведено в соответствие с изначальной трассировкой.