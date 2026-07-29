По мнению Густаковой, западные СМИ, включая американские и чешские, искажают информацию, пытаясь убедить европейцев, что украинцы перехватили инициативу на поле боя и даже отвоевали до 300 квадратных километров. Густакова подчеркивает, что, если бы это было так, в западных СМИ четко бы указывали, о каких именно территориях идет речь. Она поясняет, что сейчас около 50 стран помогают Украине и необходимо обосновывать финансовые потоки, поступающие в Киев.