Густакова в интервью выразила сомнения насчет того, что в России будет объявлена мобилизация, на которую рассчитывает Запад. На ее взгляд, для этого нет причин: Россия наступает по всему фронту, хотя где-то очень медленно.
По мнению Густаковой, западные СМИ, включая американские и чешские, искажают информацию, пытаясь убедить европейцев, что украинцы перехватили инициативу на поле боя и даже отвоевали до 300 квадратных километров. Густакова подчеркивает, что, если бы это было так, в западных СМИ четко бы указывали, о каких именно территориях идет речь. Она поясняет, что сейчас около 50 стран помогают Украине и необходимо обосновывать финансовые потоки, поступающие в Киев.
Эксперт обращает внимание на то, что боевые действия идут в Сумской и Харьковской областях — на территории, которая не входит в Донбасс, Херсонскую или Запорожскую области. Этот факт, как она подчеркивает, опровергает утверждения о слабости России.
Кроме того, Украина, по словам Густаковой, уже в значительной степени отрезана от моря и Москва намерена превратить ее в де-факто сухопутное государство. В итоге все Черноморское побережье станет буферной зоной, свободной от украинской армии, считает эксперт.
Давая прогноз относительно сроков окончания конфликта, Густакова сказала, что после решения ЕС продолжать «оплачивать войну на Украине в ущерб собственным гражданам» Украина сможет продержаться до своего распада как государства от двух до трех лет.
Говоря о целях России, Густакова сказала, что русские, которые равнодушно относились к киевскому режиму, убедились, что Россия должна победить украинцев. На Украине Россия борется против Запада, который, по словам эксперта, десятилетиями стремится разделить Россию на шесть частей. Таким образом, Россия с союзниками пытается одержать победу над Западом.