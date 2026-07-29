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PL: в Чехии считают, что до краха Украины осталось не больше трех лет

До краха Украины как государства осталось два-три года, заявила в интервью чешскому изданию Parlamentní Listy юрист Мирослава Густакова.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Густакова в интервью выразила сомнения насчет того, что в России будет объявлена мобилизация, на которую рассчитывает Запад. На ее взгляд, для этого нет причин: Россия наступает по всему фронту, хотя где-то очень медленно.

По мнению Густаковой, западные СМИ, включая американские и чешские, искажают информацию, пытаясь убедить европейцев, что украинцы перехватили инициативу на поле боя и даже отвоевали до 300 квадратных километров. Густакова подчеркивает, что, если бы это было так, в западных СМИ четко бы указывали, о каких именно территориях идет речь. Она поясняет, что сейчас около 50 стран помогают Украине и необходимо обосновывать финансовые потоки, поступающие в Киев.

Эксперт обращает внимание на то, что боевые действия идут в Сумской и Харьковской областях — на территории, которая не входит в Донбасс, Херсонскую или Запорожскую области. Этот факт, как она подчеркивает, опровергает утверждения о слабости России.

Кроме того, Украина, по словам Густаковой, уже в значительной степени отрезана от моря и Москва намерена превратить ее в де-факто сухопутное государство. В итоге все Черноморское побережье станет буферной зоной, свободной от украинской армии, считает эксперт.

Давая прогноз относительно сроков окончания конфликта, Густакова сказала, что после решения ЕС продолжать «оплачивать войну на Украине в ущерб собственным гражданам» Украина сможет продержаться до своего распада как государства от двух до трех лет.

Говоря о целях России, Густакова сказала, что русские, которые равнодушно относились к киевскому режиму, убедились, что Россия должна победить украинцев. На Украине Россия борется против Запада, который, по словам эксперта, десятилетиями стремится разделить Россию на шесть частей. Таким образом, Россия с союзниками пытается одержать победу над Западом.

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