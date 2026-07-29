Промышленное производство выросло на 11% в Курской области

Рост промышленного производства в Курской области в первом полугодии 2026-го по сравнению с аналогичным периодом 2025-го составил 10,9%. На увеличение показателя повлиял рост объема выпуска продукции обрабатывающих производств на 13,3%, а также рост на 28,2% по виду деятельности «обеспечение электроэнергией, газом и паром». Об этом сообщили в Курскстате 29 июля.