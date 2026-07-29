Хирург Елисеев рассказал, как сохранить здоровье ног летом

Специалист подчеркнул, что проблемы со стопами не зависят от времени года, они просто проявляются в разной степени. Среди наиболее распространённых проблем — вросшие ногти, мозоли, бородавки и травмы. Он отметил, что ношение каблуков увеличивает риск деформации стопы, так как при этом человек встаёт на цыпочки. Это приводит к смещению веса тела на переднюю часть стопы, что может вызвать поперечное плоскостопие.