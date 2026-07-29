Нижегородский областной суд оставил без изменения приговор балахнинскому врачу

Нижегородский областной суд рассмотрел уголовное дело по апелляционным жалобам на приговор Балахнинского городского суда от 15 мая 2026 года в отношении Игоря Воинова. Об этом сообщили в суде.
Известно, что заведующий хирургическим отделением, врач-хирург Балахнинской больницы Игорь Воинов в январе 2025 года не организовал незамедлительную консультацию специалистов областной больницы имени Семашко о дальнейшей маршрутизации пациента, не устранил и не облегчил проявления его заболеваний.
Суд установил прямую причинно-следственную связь между плохо оказанной медицинской помощью и ухудшением состояния здоровья пациента, повлекшем его смерть.
Решением Балахнинского городского суда Игоря Воинова осудили за причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Он приговорен к лишению свободы на полтора года.
«Апелляционным постановлением Нижегородского областного суда приговор в отношении Игоря Воинова оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что психиатр-нарколог из Дивеева предстанет перед судом за должностные преступления.