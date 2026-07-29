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Нижегородский областной суд оставил без изменения приговор балахнинскому врачу

Мужчину осудили за причинение смерти по неосторожности.

Нижегородский областной суд рассмотрел уголовное дело по апелляционным жалобам на приговор Балахнинского городского суда от 15 мая 2026 года в отношении Игоря Воинова. Об этом сообщили в суде.

Известно, что заведующий хирургическим отделением, врач-хирург Балахнинской больницы Игорь Воинов в январе 2025 года не организовал незамедлительную консультацию специалистов областной больницы имени Семашко о дальнейшей маршрутизации пациента, не устранил и не облегчил проявления его заболеваний.

Суд установил прямую причинно-следственную связь между плохо оказанной медицинской помощью и ухудшением состояния здоровья пациента, повлекшем его смерть.

Решением Балахнинского городского суда Игоря Воинова осудили за причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Он приговорен к лишению свободы на полтора года.

«Апелляционным постановлением Нижегородского областного суда приговор в отношении Игоря Воинова оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что психиатр-нарколог из Дивеева предстанет перед судом за должностные преступления.