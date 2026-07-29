Нижегородский областной суд оставил без изменения приговор балахнинскому врачу

Известно, что заведующий хирургическим отделением, врач-хирург Балахнинской больницы Игорь Воинов в январе 2025 года не организовал незамедлительную консультацию специалистов областной больницы имени Семашко о дальнейшей маршрутизации пациента, не устранил и не облегчил проявления его заболеваний.