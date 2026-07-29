Что произошло с белорусской пенсионеркой, которую две недели искали сотни людей и нашли живой

Что случилось с пенсионеркой в Беларуси, которую искали две недели и нашли живой. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.
Жительница деревни Плоскинь Пинского района Нина Куницкая ушла за ягодами в лес 14 июля. После этого в течение двух недель о 67-летней женщине не было никакой информации.
Белоруску искали около 400 сотрудников милиции, МЧС, бойцы отряда специального назначения «Зубр», поисково-спасательный отряд, работники лесничества, волонтеры, местные жители. Также в поисках принимали участие водолазы, спецтехника (квадрокоптеры, тепловизоры, квадроциклы), служебные собаки.
Во вторник, 28 июля, удалось установить местонахождение пропавшей пенсионерки. Ее заметили местные жители неподалеку от деревни Раздяловичи Ганцевичского района. Здоровью и жизни женщины ничего не угрожает.
Ранее мы писали, что произошло у Парка животных в Барановичах, возле которого водитель сбил кота.
Тем временем синоптики предупредили про жару до +36 в Беларуси в начале августа 2026.
Кроме того, эпидемиологи предупредили белорусов о смертельном заболевании из-за закаток.