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Что произошло с белорусской пенсионеркой, которую две недели искали сотни людей и нашли живой

Что случилось с пенсионеркой в Беларуси, которую искали две недели и нашли живой.

Источник: Комсомольская правда

Что случилось с пенсионеркой в Беларуси, которую искали две недели и нашли живой. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.

Жительница деревни Плоскинь Пинского района Нина Куницкая ушла за ягодами в лес 14 июля. После этого в течение двух недель о 67-летней женщине не было никакой информации.

Белоруску искали около 400 сотрудников милиции, МЧС, бойцы отряда специального назначения «Зубр», поисково-спасательный отряд, работники лесничества, волонтеры, местные жители. Также в поисках принимали участие водолазы, спецтехника (квадрокоптеры, тепловизоры, квадроциклы), служебные собаки.

Во вторник, 28 июля, удалось установить местонахождение пропавшей пенсионерки. Ее заметили местные жители неподалеку от деревни Раздяловичи Ганцевичского района. Здоровью и жизни женщины ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что произошло у Парка животных в Барановичах, возле которого водитель сбил кота.

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