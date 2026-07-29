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Нижегородский аэропорт подтвердил статус запасного для Московского авиаузла

Особое значение аэропорт приобрел в последние годы благодаря своей роли запасного аэродрома для Московского авиационного узла.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородский аэропорт имени Чкалова остается одним из важнейших объектов в структуре УК «Аэропорты Регионов». Об этом рассказал директор по стратегическим коммуникациям компании Евгений Красиков в интервью корреспонденту сайта pravda-nn.ru.

По его словам, аэропорт входит в группу «Аэропорты Регионов» с 2012 года. Именно после прихода компании был реализован масштабный проект модернизации воздушной гавани, включавший строительство современного пассажирского терминала. Сегодня работа продолжается в направлении развития маршрутной сети, совершенствования сервиса для пассажиров и сотрудничества с авиакомпаниями.

Особое значение нижегородский аэропорт приобрел в последние годы благодаря своей роли запасного аэродрома для Московского авиационного узла.

«На протяжении многих лет Нижний Новгород выполняет ответственную миссию основного запасного аэропорта для московского авиаузла. В последние два года это особенно заметно: при временных ограничениях на работу московских аэропортов именно Нижний Новгород регулярно принимает дополнительные рейсы и пассажиров», — отметил Евгений Красиков.

По его оценке, коллектив аэропорта успешно справляется с возросшей нагрузкой, обеспечивая прием воздушных судов и обслуживание пассажиров в сложных условиях. Несмотря на то что по пассажиропотоку нижегородская воздушная гавань не является крупнейшей в группе «Аэропорты Регионов», ее значение для устойчивой работы авиационной системы страны остается одним из ключевых.

Напомним, что руководители пресс-служб и коммуникационных подразделений аэропортов, входящих в управляющую компанию «Аэропорты Регионов», впервые собрались в Нижнем Новгороде для проведения ежегодной корпоративной сессии. В столицу Приволжья приехали 16 специалистов из аэропортов, расположенных в разных регионах страны — от юга России до Дальнего Востока.