Нижегородский аэропорт подтвердил статус запасного для Московского авиаузла

По его оценке, коллектив аэропорта успешно справляется с возросшей нагрузкой, обеспечивая прием воздушных судов и обслуживание пассажиров в сложных условиях. Несмотря на то что по пассажиропотоку нижегородская воздушная гавань не является крупнейшей в группе «Аэропорты Регионов», ее значение для устойчивой работы авиационной системы страны остается одним из ключевых.