Прокуратура взяла на контроль задержку авиарейсов в Перми 29 июля

В пермском аэропорту предварительно задержаны вылеты авиарейсов: ДР 366 в Сочи — с 05:50 до 14:20, FV 6584 в Санкт-Петербург — с 14:20 до 18:20, ЮВ 245 в Петрозаводск — с 14:40 до 16:10, ЮВ 245 в Самару — с 14:40 до 16:10, FV 6400 в Москву — с 15:35 до 21:15, FV 6296 в Москву — с 16:00 до 18:00.