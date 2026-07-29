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Бастрыкину доложат о мигрантах, живущих в квартире Екатеринбурга вдесятером

В Екатеринбурге толпа мигрантов живет в одной комнате общежития.

Источник: Комсомольская правда

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о толпе мигрантов, проживающих в одной комнате общежития. На иностранцев пожаловались жители Екатеринбурга.

— В 2025 году одну из комнат в секции общежития на улице 40 лет ВЛКСМ приобрел мужчина неславянской внешности, после чего в жилое помещение были заселены более 10 мигрантов, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

При этом иностранцы регулярно пользуются общедомовым электричеством, что приводит к увеличению счетов за коммуналку у всех жильцов общежития.

В СУ СКР по Свердловской области организована проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СКР Богдану Францишко доложить о ходе проверки и ее результатах.