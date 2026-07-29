Рыбоводческий комплекс под Семикаракорском выставлен на продажу за 580 млн рублей

Земельный банк насчитывает 555 га, из которых 450 га — зеркало прудов: четыре нагульных пруда (400 га), выростные пруды для малька (35 га) и 15 га зимовальных садков. В собственности компании — три земельных участка сельхозназначения общей площадью свыше 5,5 млн кв. м, пять нагульных и два выростных пруда, садки для хранения рыбы (общая площадь рыборазводческих сооружений превышает 3,4 млн кв. м), склады, насосная станция, бригадные дома, механическая мастерская и коровник. Все объекты обременены ипотекой в пользу банка-кредитора.