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Представитель Пугачевой рассказала о самочувствии артистки после перелома

Чупракова: Пугачева ходит с тростью, потому что ей так удобнее.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Певица Алла Пугачева чувствует себя хорошо после перелома, а тростью пользуется лишь для удобства, рассказала РИА Новости ее представитель Елена Чупракова.

Ранее Пугачева появилась с тростью на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Артистка объяснила это тем, что после падения сломала тазобедренную кость. Она также сообщила, что на фоне переживаний из-за состояния здоровья у нее появились панические атаки.

«Со здоровьем все у нее хорошо. С тростью она ходит потому, что ей так просто удобнее, а так все прекрасно», — сказала собеседница агентства.