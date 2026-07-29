Представитель Пугачевой рассказала о самочувствии артистки после перелома

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Певица Алла Пугачева чувствует себя хорошо после перелома, а тростью пользуется лишь для удобства, рассказала РИА Новости ее представитель Елена Чупракова.
Ранее Пугачева появилась с тростью на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Артистка объяснила это тем, что после падения сломала тазобедренную кость. Она также сообщила, что на фоне переживаний из-за состояния здоровья у нее появились панические атаки.
«Со здоровьем все у нее хорошо. С тростью она ходит потому, что ей так просто удобнее, а так все прекрасно», — сказала собеседница агентства.