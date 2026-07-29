В Госдуме предложили создать единый федеральный реестр курьеров

По его словам, в настоящее время в сфере доставки работает около 1,5 миллиона человек, из которых примерно 400 тысяч — мигранты. При этом, отметил Слуцкий, контроль за деятельностью курьеров, которые ежедневно доставляют товары в дома, квартиры и офисы граждан, фактически отсутствует. Он подчеркнул, что нелегальные мигранты часто используют чужие аккаунты для работы в качестве курьеров, что представляет серьёзную угрозу безопасности населения.