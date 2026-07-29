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В Госдуме предложили создать единый федеральный реестр курьеров

Нелегальные мигранты нередко устраиваются курьерами, используя чужие аккаунты, что создаёт угрозу безопасности граждан.

Источник: Нижегородская правда

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением создать Единый федеральный реестр курьеров и ввести обязательную идентификацию всех доставщиков, сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время в сфере доставки работает около 1,5 миллиона человек, из которых примерно 400 тысяч — мигранты. При этом, отметил Слуцкий, контроль за деятельностью курьеров, которые ежедневно доставляют товары в дома, квартиры и офисы граждан, фактически отсутствует. Он подчеркнул, что нелегальные мигранты часто используют чужие аккаунты для работы в качестве курьеров, что представляет серьёзную угрозу безопасности населения.

Слуцкий предложил создать Единый федеральный реестр курьеров, в котором будут содержаться сведения о гражданстве, миграционном статусе, форме занятости, наличии медицинского допуска, пройденном обучении, используемом транспорте и истории нарушений. Он также заявил, что работа через чужой аккаунт должна быть основанием для немедленной блокировки курьера и наложения штрафа на сервис, который допустил такую ситуацию.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможных инцидентов, связанных с деятельностью курьеров.

Как ранее собщалсоь на сайте pravda-nn.ru, в Нижнем Новгороде запустили рободоставку.

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