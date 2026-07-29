Для школьников Похвистнево Самарской области провели профтренинг

Профориентационный тренинг для школьников «Выбирай профессию с умом» состоялся 24 июля в городе Похвистнево Самарской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в администрации городского округа.
В ходе тренинга специалисты центра занятости ознакомили ребят с информацией о различных профессиях, их особенностях и требованиях. Также они рассказали о том, как в большом потоке информации определиться с выбором профессии для долгосрочного профессионального развития и карьерных перспектив.
Особое внимание было уделено способностям, умениям и навыкам, которые позволяют качественно выполнять поставленные задачи. После теоретической части подростки прошли профориентационное тестирование на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России». Тестирование помогло каждому участнику лучше понять свои профессиональные предпочтения и склонности.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.