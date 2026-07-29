Для школьников Похвистнево Самарской области провели профтренинг

В ходе тренинга специалисты центра занятости ознакомили ребят с информацией о различных профессиях, их особенностях и требованиях. Также они рассказали о том, как в большом потоке информации определиться с выбором профессии для долгосрочного профессионального развития и карьерных перспектив.