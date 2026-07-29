В Воронеже врачи впервые удалили мочевой пузырь без единого разреза

Медики провели обследование и подтвердили наличие у пациента карциномы — злокачественной опухоли. Консилиум врачей принял решение о проведении цистпростатэктомии — операции по удалению мочевого пузыря и предстательной железы. Ранее подобные вмешательства в онкоцентре делали в два этапа и они требовали открытого доступа для формирования новых путей для оттока мочи.