В Воронеже врачи впервые удалили мочевой пузырь без единого разреза

Хирурги воронежского онкоцентра впервые провели сложную операцию по удалению мочевого пузыря и простаты полностью лапароскопическим методом. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения во вторник, 28 июля.
Пациентом стал 67-летний мужчина. Он поступил в отделение медучреждения в июне и признался, что продолжительное время не придавал значения тревожным симптомам. К врачу воронежца фактически привела супруга, которая заметила неладное.
Медики провели обследование и подтвердили наличие у пациента карциномы — злокачественной опухоли. Консилиум врачей принял решение о проведении цистпростатэктомии — операции по удалению мочевого пузыря и предстательной железы. Ранее подобные вмешательства в онкоцентре делали в два этапа и они требовали открытого доступа для формирования новых путей для оттока мочи.
На этот раз врачи выполнили операцию полностью лапароскопическим способом — через проколы. Хирурги задействовали 3D-стойку с высоким разрешением, которая обеспечивает ювелирную точность. Опыт освоения подобных методик воронежские врачи получили в том числе благодаря мастер-классам профессора Эдуарда Галлямова.
Через десять дней после операции пациента в удовлетворительном состоянии выписали из больницы.