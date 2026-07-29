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В Воронеже врачи впервые удалили мочевой пузырь без единого разреза

У 67-летнего пациента была диагностирована карцинома — злокачественная опухоль.

Источник: АиФ Воронеж

Хирурги воронежского онкоцентра впервые провели сложную операцию по удалению мочевого пузыря и простаты полностью лапароскопическим методом. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения во вторник, 28 июля.

Пациентом стал 67-летний мужчина. Он поступил в отделение медучреждения в июне и признался, что продолжительное время не придавал значения тревожным симптомам. К врачу воронежца фактически привела супруга, которая заметила неладное.

Медики провели обследование и подтвердили наличие у пациента карциномы — злокачественной опухоли. Консилиум врачей принял решение о проведении цистпростатэктомии — операции по удалению мочевого пузыря и предстательной железы. Ранее подобные вмешательства в онкоцентре делали в два этапа и они требовали открытого доступа для формирования новых путей для оттока мочи.

На этот раз врачи выполнили операцию полностью лапароскопическим способом — через проколы. Хирурги задействовали 3D-стойку с высоким разрешением, которая обеспечивает ювелирную точность. Опыт освоения подобных методик воронежские врачи получили в том числе благодаря мастер-классам профессора Эдуарда Галлямова.

Через десять дней после операции пациента в удовлетворительном состоянии выписали из больницы.

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