Число погибших при ударах США и Саудовской Аравии по Ираку выросло до 20

По обновленным данным ополчения, еще по меньшей мере 32 человека получили ранения различной степени тяжести. Атакам авиации и ракетных систем подверглись сразу несколько штаб-квартир и командных пунктов шиитских формирований, расположенных в различных регионах Ирака, в том числе в столице страны — Багдаде.