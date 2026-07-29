Число погибших при ударах США и Саудовской Аравии по Ираку выросло до 20

Количество бойцов иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», погибших в результате координированных ударов Вооруженных сил Саудовской Аравии и США, увеличилось до 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
По обновленным данным ополчения, еще по меньшей мере 32 человека получили ранения различной степени тяжести. Атакам авиации и ракетных систем подверглись сразу несколько штаб-квартир и командных пунктов шиитских формирований, расположенных в различных регионах Ирака, в том числе в столице страны — Багдаде.
Ранее официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики подтвердил факт нанесения совместных с Центральным командованием ВС США (CENTCOM) «точечных ударов». В Эр-Рияде заявили, что атакованные объекты принадлежат формированиям, ответственным за недавние нападения на саудовские нефтяные предприятия.