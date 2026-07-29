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Число погибших при ударах США и Саудовской Аравии по Ираку выросло до 20

В результате координированных ударов ВС США и Саудовской Аравии по штаб-квартирам шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в Ираке погибли 20 человек, еще 32 получили ранения. Эр-Рияд заявил, что атаковал объекты, связанные с атаками по саудовским нефтяным мощностям.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Количество бойцов иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», погибших в результате координированных ударов Вооруженных сил Саудовской Аравии и США, увеличилось до 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По обновленным данным ополчения, еще по меньшей мере 32 человека получили ранения различной степени тяжести. Атакам авиации и ракетных систем подверглись сразу несколько штаб-квартир и командных пунктов шиитских формирований, расположенных в различных регионах Ирака, в том числе в столице страны — Багдаде.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики подтвердил факт нанесения совместных с Центральным командованием ВС США (CENTCOM) «точечных ударов». В Эр-Рияде заявили, что атакованные объекты принадлежат формированиям, ответственным за недавние нападения на саудовские нефтяные предприятия.

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