«Русполимет» оспаривает выводы ФАС о нарушении закона о гособоронзаказе

В процессе разбирательства представители завода попросили суд приостановить действие предписания ФАС до рассмотрения спора по существу. Они отметили, что срок исполнения предписания истекает раньше трех месяцев, отведенных на его обжалование в суде, а изъятие 11,8 млн руб. приведет к кассовому разрыву на предприятии, ограничит возможность своевременной оплаты сырья поставщикам и создаст угрозу срыва графиков поставки продукции для нужд Минобороны. По ходатайству истца суд ввел запрошенные обеспечительные меры.